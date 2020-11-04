Трамп сильно удивился потере лидерства в нескольких «своих» штатах

Пока еще действующий президент Америки Дональд Трамп пришел в негодование, когда заметил, как голоса за него куда-то исчезли в нескольких штатах. По его словам, ранее он лидировал на этих участках, а сейчас все наоборот.

«Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно», — написал он в Twitter.

Трамп также отметил, что те, кто проводили экзитполы, представили все «совершенно неправильно». Кандидат от Республиканской партии также возмутился, почему каждый раз, кода пересчитываются бюллетени так сильно изменяется результат.

Ранее штаб Джо Байдена обвинил Дональда Трампа в попытке помешать подсчету голосов. Он уверен, что представитель Республиканской партии хочет лишить американцев их демократических прав.