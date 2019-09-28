Трамп секретничал с Лавровым о выборах президента в 2017 году

«Официальные представители Белого дома были особенно разочарованы заявлениями Трампа о выборах, поскольку оказалось, что президент оставил без внимания Россию в связи с нападками, замышленными для того, чтобы помочь ему победить на выборах», — говорится в материале.

В то время один бывший высокопоставленный представитель американских властей рассказывал, что Трамп постоянно защищал Россию. Будущий президент даже говорил, что ни какая страна не может быть безупречной. Поэтому политик всегда вставал на сторону Москвы.

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Кроме того, Трамп в открытую высмеивал расследование в отношении России, так как не верил во вмешательство в избирательный процесс. Он называл его политически мотивированным.

И это при том, что перед встречей с Лавровым и Кисляком высшие чины американской разведки предупреждали Трампа о российской операции, подчеркнула газета.

В 2019 году команда спецпрокурора США Роберта Мюллера представила доклад о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Результаты расследования передали генпрокурору. Тот объявил, что следователи не нашли признаков сговора между Москвой и предвыборным штабом Трампа. В итоге он не увидел достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.