Трамп сделал заявление о попытке украсть у него выборы. Тwittеr пометил пост как «сомнительный»

«Мы на большом подъеме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голосовать нельзя после закрытия участков»

Тwittеr уже пометил этот пост как публикацию, содержащую спорный контент. Он «может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии». Чтобы прочитать пост, пользователям нужно нажать на слово «посмотреть».

В другом твите Трамп пообещал, что сделает заявление этой ночью (по местному времени).

«Большая победа», — добавил он.

Тем временем его соперник Джо Байден уже публично выступил. Он верит в то, что находится «на пути к выигрышу». Демократ призвал сторонников верить в его победу. Однако результатов, возможно, придется ждать «до утра среды или даже позднее».

Как написал ТАСС, голосование в США завершилось. Последним в 20:00 по местному времени (09:00 мск среды) закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. Это самый западный населенный пункт Штатов. В населенном пункте проживают 300 человек.