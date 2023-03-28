Мир 28 марта 2023, 09:23 Трамп сделал неутешительный прогноз по Украине Республиканец Трамп заявил, что Украину уничтожат за 1,5 года, если конфликт продолжится РИА «Новости»

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Если не остановить конфликт, Украину уничтожат в течение полутора лет. Президент США Джо Байден должен изменить свою позицию, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил в интервью ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити его предшественник республиканец Дональд Трамп.

Он предположил, что кризис не успеют устранить к очередным президентским выборам в США в 2024 году. Украина к тому времени, по его словам, может исчезнуть. Политик обвинил Джо Байдена в опасной тактике, которая может спровоцировать третью мировую войну.

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«До этого еще полтора года, очень долго. Я не могу представить, что может произойти за это время. <…> Суть в том, что конфликт должен прекратиться, потому что Украину уничтожают», — сказал он.

Шон Хэннити заключил, что от страны «ничего не останется», и Дональд Трамп не стал ему возражать. Бывший президент США, который решил баллотироваться вновь, заявил, что в случае своего переизбрания сможет решить проблему за 24 часа с участием президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Он отказался называть свои рычаги давления, но заявил, что это стали бы «очень простые переговоры».