Трамп сдал тест на СОVID-19 после заболевания советницы

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сдал тест на коронавирусную инфекцию после того, как COVID-19 подтвердился у его советницы Хоуп Хикс.

«Да, у нее был положительный тест, я об этом только узнал», — заявил Трамп в эфире Fox News в ответ на вопрос о Хикс. Его слова цитирует РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что его советница много работает и постоянно носит защитные маски.

Также президент США завил о том, что сам сдал тест на наличие у него заболевания.

«Я только что сдал тест», — сказал Трамп. Кроме него анализ на коронавирус также сдала и его супруга — первая леди США Меланья Трамп.

При этом глава Белого дома добавил, что не знает, нужно ли им с женой проходить карантин или нет.

Согласно мировой статистике, уже более одного миллиона человек умерли от коронавируса. Это является «ужасающей вехой», цифры «ошеломляют», сказал ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он не сомневается, что вопреки жестокости пандемии человечество выстоит. Однако для этого мировому сообществу нужно учиться на собственных ошибках. По мнению Гутерриша, сейчас важно «ответственное лидерство», сотрудничество и наука. Он напомнил, что по-прежнему необходимо соблюдать профилактические меры против COVID-19.