Трамп счел печальным решение принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия

Американский президент Дональд Трамп оценил решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Fox News.

«Я думаю, что это печально», — приводит РИА «Новости» слова Трампа. Американский лидер также отметил, что очень уважает королеву Великобритании Елизавету и считает, что «такого не должно быть».

Кроме того, Трамп также похвалил королеву Великобритании. По его словам, Елизавета II всегда «безупречно» правила и никогда не допускала ошибок.

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что решили стать финансово независимыми и сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Теперь супруги намерены жить на две страны — Великобританию и США. По их словам, это позволит их сыну Арчи вырасти в уважении к королевским традициям, в то время как они сами смогут сфокусироваться на дальнейших планах.

В Букингемском дворце заявили, что выбор принца Гарри и его супруги создаст проблемы, решение которых потребует времени.