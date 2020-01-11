Трамп счел печальным решение принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия
«Я думаю, что это печально», — приводит РИА «Новости» слова Трампа. Американский лидер также отметил, что очень уважает королеву Великобритании Елизавету и считает, что «такого не должно быть».
Кроме того, Трамп также похвалил королеву Великобритании. По его словам, Елизавета II всегда «безупречно» правила и никогда не допускала ошибок.
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что решили стать финансово независимыми и сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Теперь супруги намерены жить на две страны — Великобританию и США. По их словам, это позволит их сыну Арчи вырасти в уважении к королевским традициям, в то время как они сами смогут сфокусироваться на дальнейших планах.
В Букингемском дворце заявили, что выбор принца Гарри и его супруги создаст проблемы, решение которых потребует времени.