Трамп счел карантинные ограничения большим злом, чем пандемию

Решение губернаторов-демократов вернуть в штаты карантинные ограничения в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом вызвало критику президента США Дональда Трампа. На своей странице в Twitter он заявил, что предлагаемые меры несут больше вреда, чем сама пандемия.

«Ограничения в штатах, управляемых демократами больше разрушает жизни людей, чем ущерб, который несет коронавирус. Количество новых случаев в Калифорнии увеличилось, несмотря на изоляцию. Флорида открыта и преуспевает. Это здравый смысл», — говорится в сообщении.

Власти Калифорнии в ноябре отказались отменять ограничения, введенные из-за пандемии. В штате часть школьников продолжают учиться дистанционно. На некоторых предприятиях работает только минимальное количество персонала. В некоторых округах жителям запретили выходить из дома без особой необходимости.

По данным университета Джона Хопкинса, США остаются лидером по количеству заражений коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 18 миллионов инфицированных. Количество летальных случаев превысило 330 тысяч.