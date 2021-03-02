Бывший президент США республиканец Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей еще в январе привились от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на новостной портал «Аксиос».

В материале новостной портал ссылается на полученную информацию от неназванного советника Трампа. Также неизвестно, какая вакцина была применена.

Трамп в начале октября 2020 года рассказал в Twitter, что он и его супруга получили положительные результаты теста на коронавирус. Позже в тот же день он прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида. Через несколько дней Трамп покинул медучреждение и вернулся в Белый дом.

COVID-19 также был диагностирован у членов семьи Трампа и у нескольких лиц, которые были на тот момент сотрудниками администрации США.

США поделятся с другими странами вакцинами от коронавируса только после того, как прививки от SARS-CoV-2 сделают всем американцам. Сейчас власти нацелены на то, чтобы сделать препараты доступными для всех граждан. Так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обозначила позицию администрации президента США Джо Байдена.