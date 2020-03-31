Трамп: Россия и Китай прислали «самолеты с медпринадлежностями»

Американский президент заявил Дональд Трамп, что Россия и Китай прислали в США самолеты с медицинскими принадлежностями. Он назвал это «очень милым».

«Должен сказать, что у нас отличные отношения с многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», — передает РИА «Новости» слова Трампа на пресс-конференции в Белом доме.

Сейчас врачи в США протестировали на 2019-nCoV примерно один миллион человек. По словам главы минздрава, каждый день проверяются анализы около ста тысяч человек.

Глава государства также указал на то, что социальное дистанцирование поможет спасти один миллион американцев. При этом он заявил, что не планирует вводить карантин на всей территории США, но допускает введение новых ограничений.

Ранее Трамп называл 200 тысяч возможных жертв от коронавируса еще «хорошим сценарием».