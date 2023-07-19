Мир 19 июля 2023, 07:02 Трамп решил стрясти с Европы расходы на военную помощь Украине Кандидат в президенты Трамп пообещал после победы потребовать у Европы деньги за Украину РИА «Новости»

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В случае победы на президентских выборах 2024 года республиканец Дональд Трамп потребует от Европы возместить американскому правительству расходы на помощь Украине. Он предупредил об этом в своем видеообращении к избирателям, сообщили «Известия».

«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину», — сказал политик.

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США, по его подсчетам, потратили на военную помощь киевскому режиму около 200 миллиардов долларов, в отличие от Европы — она выделила намного меньше. По мнению Дональда Трампа, европейские страны уже должны были начать выплаты, но действующий президент Джо Байден слишком слаб, чтобы потребовать от них справедливости, и его не уважают.

Республиканец обвинил своего главного соперника на предстоящих выборах в кризисе в американской армии, а именно нехватке вооружений и добровольцев. Джо Байден, по словам Дональда Трампа, втянул США в третью мировую войну.