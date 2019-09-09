Трамп решил содействовать переговорам России и Украины
«Вздох надежды». Что западные СМИ написали об обмене России и УкраиныПодробнее
Он также высоко оценил состоявшийся обмен удерживаемыми лицами, состоявшийся между двумя странами. Как сообщил Bloomberg, он назвал его «очень большим шагом».
«Думаю, чтото, что был обмен заключенными между Россией и Украиной, это очень большой шаг и очень положительный шаг. Если им потребуется мое участие, я приму участие», — цитирует его РИА «Новости».
Обмен «35 на 35» состоялся 7 сентября. В частности, российская сторона освободила осужденного за подготовку теракта Олега Сенцова и 24 украинских военных, нарушивших государственную границу. Из Украины в Москву вернулся руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.
Обмену предшествовал телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Главы государство обсудили начало подготовительной работы для проведения встречи в формате «нормандской четверки».