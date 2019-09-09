Трамп решил содействовать переговорам России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если возникнет необходимость, он готов содействовать проведению переговоров между Россией и Украиной.

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Он также высоко оценил состоявшийся обмен удерживаемыми лицами, состоявшийся между двумя странами. Как сообщил Bloomberg, он назвал его «очень большим шагом».

«Думаю, чтото, что был обмен заключенными между Россией и Украиной, это очень большой шаг и очень положительный шаг. Если им потребуется мое участие, я приму участие», — цитирует его РИА «Новости».

Обмен «35 на 35» состоялся 7 сентября. В частности, российская сторона освободила осужденного за подготовку теракта Олега Сенцова и 24 украинских военных, нарушивших государственную границу. Из Украины в Москву вернулся руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Обмену предшествовал телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Главы государство обсудили начало подготовительной работы для проведения встречи в формате «нормандской четверки».