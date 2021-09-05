Трамп решил продать свой отель в Вашингтоне

Бывший президент США Дональд Трамп решил продать свой отель Trump International в Вашингтоне. Политик уже ведет переговоры с потенциальными покупателями.

Как сообщил портал Axios, отель располагается в 500 метрах от Белого дома на Пенсильвания-авеню. Эта улица является главной в американской столице. На фасаде здания установлены пять золотых букв фамилии бывшего президента.

Как заявили источники портала, сейчас переговоры о продаже прав на отель находятся на продвинутой стадии. Права передадут компании-застройщику, которая будет обсуждать делали с гостиничными брендами. Пока детали сделки неизвестны. Подписание договора займет продолжительное время.

Компания Трампа управляет зданием с 2012 года. Ежегодная аренда составляет несколько миллионов долларов. Отельный бизнес бывшего президента серьезно пострадал во время пандемии. В 2019-м Трамп хотел получить за отель 500 миллионов долларов. По словам источников портала, сейчас политику, скорее всего, не удастся получить такую сумму за свой отель.