Трамп решил призвать к предвыборной кампании помилованных им военных преступников

По информации газеты «Известия», Трамп хочет, чтобы военнослужащие Клинт Лоранс, Мэтью Голштейн и Эдвард Галлахер стали специальными гостями его избирательной кампании в 2020 году.

Глава США 15 ноября принял решение о помиловании лейтенанта Лоранса и майора Голштейна, которых обвинили в военных преступлениях в Афганистане. Трамп также восстановил воинское звание Галлахера, которого понизили за фотографии с убитым.

Теперь американский лидер планирует позвать Лоранса, Голштейна или Галлахера на предстоящие митинги.

«Он кратко обсудил вопрос о том, чтобы сделать это важным событием на конференции», — заявил источник издания.

ООН считает, что эти помилования — сигнал тревоги для вооруженных сил в мире.