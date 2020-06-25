Президент США Дональд Трамп объявил о желании в два раза сократить число американских военных в Германии и перевести часть солдат в Польшу. А это значит, поближе к территории России. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев напомнил о недавнем желании американского лидера «поладить с Россией».

Об этом он написал своей странице в Facebook, сообщил «Царьград».

«Одно дело — домой, другое — еще ближе к нашим границам, и сигнал тогда прямо противоположный желанию „поладить“», — отметил сенатор.

По его мнению, Трамп просто «торгует» безопасностью, играя на страхах поляков о «российской угрозе». Передислокация американских войск оставалась бы только проблемой взаимоотношений внутри НАТО, если бы не коснулась РФ. В итоге же рискует вся Европа, добавил Косачев.

России важны в первую очередь не мотивы действий самого Трампа, а их возможные последствия.

«Если в итоге будет наращиваться военное присутствие на наших границах, это приведет к ответным действиям, и станет хуже всем», — предупредил Косачев.

По его словам, Вашингтон от этого не проиграет, Польша потешит свои амбиции. Однако в целом возможно «откатиться» к ситуации до 1997 года, когда не было договоренностей между Россией и НАТО. В таком случае будет «поражение для всей Европы», подытожил Косачев.