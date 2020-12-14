Трамп решил подождать с прививкой от коронавируса

Американский президент Дональд Трамп пока не собирается делать прививку от коронавируса. Однако в определенное время он будет готов к этому.

По его словам, работающие в Белом доме люди должны получить возможность вакцинироваться позже в рамках программы. Это касается случаев, когда в прививке нет необходимости. Трамп поручил сделать соответствующую поправку.

«Я не планирую вакцинироваться, но надеюсь сделать это в соответствующее время. Спасибо!» — написал Трамп в своем Twitter.

До его заявления агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что у президента США и других высокопоставленных американских официальных лиц в ближайшее время появится возможность привиться от коронавируса.

Агентство отметило, что вакцину предложат выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Журналисты не исключили, что прививать чиновников могут начать уже 14 декабря. Якобы эту процедуру растянут на десять дней. Bloomberg добавил, что вакцинация властей США поможет убедить американцев в безвредности вакцины.

Трамп переболел COVID-19 прошедшей осенью. В начале пандемии он заявлял, что хочет вакцинироваться в первых рядах или же последним. Все будет зависеть от того, как правильно будет поступить.

Президент США 12 декабря объявил о скором начале вакцинации. Для этого страна закупила препараты Pfizer и Moderna.