По их данным, экс-президент надеется избежать необходимости личного появления на слушаниях. Тем не менее Трамп серьезно подошел к процедуре импичмента. Он тщательно подбирает команду юристов, которые будут представлять его интересы.

Возглавит группу юристов адвокат Бутч Бауэрс. К нему уже присоединился прокурор Джошуа Говард, работавший когда-то в Минюсте США.

Источники сообщают, что Трамп «испытывает воодушевление», потому что республиканцы в верхней палате Конгресса, вероятно, не позволят вынести обвинительный приговор в отношении своего однопартийца.

Накануне стало известно, что в Сенате решили отложить рассмотрение импичмента бывшего президента Дональда Трампа. В нижней палате Конгресса вернутся к вопросу 9 февраля, пишет РИА ФАН.

Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу 6 января. В тот день его сторонники пошли на штурм Капитолия. Импичмент бывшему главе государства вынесла Палата представителей, новый президент США Джо Байден эту инициативу поддержал.