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    28 января 2021, 06:47

    Трамп решил письменно выступить на процессе об импичменте — СМИ

    Анастасия Калинина

    Бывший президент Америки Дональд Трамп решил избежать личного присутствия на процедуре импичмента. Он планирует выступить перед Сенатом письменно. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

    По их данным, экс-президент надеется избежать необходимости личного появления на слушаниях. Тем не менее Трамп серьезно подошел к процедуре импичмента. Он тщательно подбирает команду юристов, которые будут представлять его интересы.

    Возглавит группу юристов адвокат Бутч Бауэрс. К нему уже присоединился прокурор Джошуа Говард, работавший когда-то в Минюсте США.

    Источники сообщают, что Трамп «испытывает воодушевление», потому что республиканцы в верхней палате Конгресса, вероятно, не позволят вынести обвинительный приговор в отношении своего однопартийца.

    Накануне стало известно, что в Сенате решили отложить рассмотрение импичмента бывшего президента Дональда Трампа. В нижней палате Конгресса вернутся к вопросу 9 февраля, пишет РИА ФАН.

    Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу 6 января. В тот день его сторонники пошли на штурм Капитолия. Импичмент бывшему главе государства вынесла Палата представителей, новый президент США Джо Байден эту инициативу поддержал.