Трамп отложил введение новых пошлин на товары из Китая на 2 недели

Вашингтон перенес сроки введения торговых пошлин на китайский товары с 1 на 15 октября. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Такое решение принято по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэиз-за празднования 70-летия Китайской Народной Республики.

«…1 октября мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение тарифов на товары на сумму 250 миллиардов долларов (от 25% до 30%) с 1-го на 15 октября»

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Торговая война между КНР и США началась в июле 2018 года. Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда в год. Пекин ответил зеркальными мерами.

В мае этого года Соединенные Штаты вновь подняли пошлины. В качестве причины американская сторона назвала не выполнение КНР определенных договоренностей.

Китай в долгу не остался и с 1 июня увеличил пошлины на ввоз товаров из Штатов. А 1 сентября 2019 года США и КНР применили к друг другу аналогичные меры. Новый пакет санкций Пекин планирует активировать 15 декабря.