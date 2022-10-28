Трамп решил не возвращаться в Twitter | 360°

Мир 28 октября 2022, 23:16 Трамп решил не возвращаться в Twitter Экс-президент США Трамп решил не возвращаться в Twitter РИА "Новости"

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не станет возвращаться в Twitter после смены руководства соцсети. В интервью Fox News он сказал, что намерен продолжать пользоваться своей соцсетью Truth Social.

«Я остаюсь в Truth. Он мне нравится больше, нравится, как он работает. Мне нравится [новый владелец Twitter] Илон Маск, но я остаюсь в Truth», — сообщил Трамп.

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При этом он не захотел ответить на вопрос, будет ли он в будущем пользоваться Twitter в случае разблокировки его аккаунта. Предыдущее руководство соцсети закрыло страницу политика пожизненно.

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По словам Трампа, он чувствует себя в Truth Social безопасно. Также он усомнился в том, что Twitter будет успешно развиваться без его присутствия в соцсети.

«Я не думаю, что Twitter может быть успешной без меня», — отметил бывший американский лидер.

Несмотря на это, Трамп пожелала Маску удачи и выразил надежду, что бизнесмен справится с новыми задачами.

Ранее журналисты сообщили, что миллиардер Илон Маск возглавил Twitter. Прежние руководители уже покинули штаб-квартиру компании.