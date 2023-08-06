Мир 06 августа 2023, 19:17 Трамп решил добиться отвода судьи по делу о штурме Капитолия Экс-президент США Трамп будет добиваться отвода судьи по делу о штурме Капитолия White House

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн. Помимо этого, политик и его представители хотят добиться смены места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года, сообщил ТАСС.

О требованиях Трамп рассказал в своей соцсети Truth Social, назвав дело о свободе речи и честных выборах смехотворным.

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«Нет никаких шансов, что я смогу получить честный судебный процесс с тем судьей, который был „назначен“ на это смехотворное дело», — подчеркнул политик.

Экс-президент подчеркнул, что будет незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда — за пределы округа Колумбия.

На сегодняшний день Трамп является фигурантом нескольких уголовных дел. Одно из них связано со штурмом Капитолия после выборов 2020 года. Помимо этого, ему инкриминировали взятку бывшей порноактрисе и похищение секретных документов после ухода с поста президента.