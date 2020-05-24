Трамп решил, что Путин не хочет его победы на предстоящих выборах

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о Путине и России в программе Full Measure на одном из новостных каналов, сообщило РИА «Новости».

«Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах», — заявил Трамп, не уточнив почему. Против второго срока, по его мнению, будет и Китай.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Договора по открытому небу. Одна из причин в том, что правила соглашения не соблюдает Россия. Более того, по мнению советника президента, она еще и следит за Белым домом и передвижениями Трампа. Эксперты назвали такие заявления попыткой набрать очки президенту США перед грядущими выборами, не более.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок. Эксперты считают, что у него есть все шансы на победу. На его стороне слабость главных противников — демократов.