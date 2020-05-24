    24 мая 2020, 18:25

    Трамп решил, что Путин не хочет его победы на предстоящих выборах

    Эля Данилюк

    Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о Путине и России в программе Full Measure на одном из новостных каналов, сообщило РИА «Новости».
    Трамп решил, что Путин не хочет его победы на предстоящих выборах

    «Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах», — заявил Трамп, не уточнив почему. Против второго срока, по его мнению, будет и Китай.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Договора по открытому небу. Одна из причин в том, что правила соглашения не соблюдает Россия. Более того, по мнению советника президента, она еще и следит за Белым домом и передвижениями Трампа. Эксперты назвали такие заявления попыткой набрать очки президенту США перед грядущими выборами, не более.

    Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок. Эксперты считают, что у него есть все шансы на победу. На его стороне слабость главных противников — демократов.