    29 апреля 2020, 09:15

    Трамп разрешил работу мясокомбинатов во время пандемии

    Ольга Ситникова

    Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который приравнивает заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По информации «ПолитЭксперта», установленные указом меры разрешат работу предприятий в период пандемии коронавируса.

    Недавно руководство заводов вынужденно приостановило работу, однако теперь производители говядины, свинины и птицы могут вернуться к деятельности. Благодаря принятому указу жители страны будут получать важный продукт без перебоев.