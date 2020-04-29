Трамп разрешил работу мясокомбинатов во время пандемии

По информации «ПолитЭксперта», установленные указом меры разрешат работу предприятий в период пандемии коронавируса.

Недавно руководство заводов вынужденно приостановило работу, однако теперь производители говядины, свинины и птицы могут вернуться к деятельности. Благодаря принятому указу жители страны будут получать важный продукт без перебоев.