Трамп разрешил использовать нефть из резерва США после сокращения саудовской добычи

Цены на нефть взлетели после атак на саудовские НПЗ Подробнее

«С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и которых должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень снабжения рынков», — написал президент.

Трамп добавил, что объем топлива, который будет необходимо задействовать для обеспечения рынков нефтью, будет определен позже.

14 сентября два саудовских нефтеперерабатывающих завода были атакованы беспилотниками, крупнейшие предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco загорелись.

В результате добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое, зато цены на ноябрьские фьючерсы подскочили почти до 20%. На открытии бирж нефть марки Brent стоила 67,8 доллара за баррель, а техасская WTI — 60,09 доллара.