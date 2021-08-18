Трамп рассказал о судьбе переданных Афганистану американских вертолетов

Переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут на изучение России, заявил бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, это лучшая техника в мире.

«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп добавил, что США должны были уничтожить военную технику перед уходом из Афганистана, но это не было сделано, поэтому теперь она перешла в руки запрещенного в России движения «Талибан»*.

Ранее новый президент США Джо Байден выступил с первым обращением по ситуации в Афганистане. По его словам, Штаты ликвидировали лидера запрещенной в России группировки «Аль-Каида»** Усаму бен Ладена. Поэтому миссию на территории Афганистана можно считать выполненной.

Он также напомнил, что сделку с талибами* о выводе американских войск заключил Трамп. В соответствии с договоренностями военных нужно было вывести к 1 мая 2021 года. Сейчас ситуация в Афганистане разворачивается очень быстро, но это произошло не только из-за ухода военных США. Главная причина, по его словам, в том, что национальная армия оказалась не готова постоять за себя.

«Талибан»* занял Кабул 15 августа и объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и сбежал за границу на вертолете.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена на территории России.

**«Аль-Каида»—организация, признанная террористической, запрещена на территории России.