Трамп рассказал о скором помиловании «очень важного человека»

Президент США Дональд Трамп заинтриговал общественность новым заявлением. Он рассказал, что 18 августа собирается подписать указ о помиловании кого-то «очень и очень важного».

Как сообщил Fox News, глава Белого дома держит интригу и не называет имени этого человека. Однако известно, что это не экс-сотрудник Агентства национальной безопасности, некогда агент ЦРУ Эдвард Сноуден и не его бывший помощник по национальной безопасности Майкл Флинн.

Слухи о помиловании Сноуден и Флинна появились не на пустом месте. Трамп 15 августа заявил, что серьезно подумает о возможном помиловании экс-агента ЦРУ, который семь лет назад рассказал всему миру о методах слежки американских спецслужб.

Сноуден как раз из-за этого вынужден был уехать из Соединенных Штатов. Летом 2014 года он получил вид на жительство в России. Позже документ продлили. На родине ему грозит тюрьма. Администрация Белого дома многократно говорила, что считает Сноудена предателем и о его прощении не может быть речь. Ведь его слова угрожали интересам национальной безопасности.

Что касается Флинна, то он в феврале 2017 года ушел в отставку с поста помощника президента по национальной безопасности. Все из-за того, что он якобы плохо проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о разговорах с Сергеем Кисляком (ранее посол РФ в Вашингтоне).

Позже Флинн признался, что виновен в скрытии часть данных от ФБР о беседах с Кисляком. Минюст США 7 мая 2020 года заявил о прекращении уголовного преследования в его отношении. Тем не менее летом окружной судья Эммет Салливан попросил пересмотреть постановление апелляционного суда о прекращении дела. Дело Флинна касается расследования «вмешательства» России в американские президентские выборы в 2016 году.