Трамп рассказал о «положительно-отрицательном» тесте на коронавирус

Трамп заявил, что его тест «очень положительный, но в другом смысле».

«Он положительный относительно отрицательного», — рассказал политик.

Пушков написал об этом, что «Трамп неподражаем».

«Политик может быть каким угодно, но только не скучным», — считает сенатор.