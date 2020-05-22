    22 мая 2020, 19:18

    Трамп рассказал о «положительно-отрицательном» тесте на коронавирус

    Дарья Морозова

    Американский президент Дональд Трамп дал очень странный ответ на вопрос о результате теста на коронавирус. Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что глава США «неподражаем». Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал сенатора.

    Трамп заявил, что его тест «очень положительный, но в другом смысле».

    «Он положительный относительно отрицательного», — рассказал политик.

    Пушков написал об этом, что «Трамп неподражаем».

    «Политик может быть каким угодно, но только не скучным», — считает сенатор.