Трамп рассказал о «положительно-отрицательном» тесте на коронавирус
Американский президент Дональд Трамп дал очень странный ответ на вопрос о результате теста на коронавирус. Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что глава США «неподражаем». Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал сенатора.
Трамп заявил, что его тест «очень положительный, но в другом смысле».
«Он положительный относительно отрицательного», — рассказал политик.
Пушков написал об этом, что «Трамп неподражаем».
«Политик может быть каким угодно, но только не скучным», — считает сенатор.