Трамп рассказал о нехватке боеприпасов в США в начале своего срока

В начале президентского срока Дональда Трампа в США существовал дефицит боеприпасов. Об этом сообщил сам американский лидер.

По его словам, в первые недели его пребывания в Белом доме к нему подошел министр обороны Джеймс Мэттис и заявил, что у страны очень мало боеприпасов.

«Я не виню его, я никого не обвиняю, но он мне это сказал, потому что мы находились в определенной ситуации с одной страной — я не буду говорить, с какой — у нас, возможно, мог быть конфликт», — рассказал президент. Его процитировала пресс-служба Белого дома.

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Трамп заявил, что больше не хотел бы слышать таких слов. При этом американский лидер не стал отрицать, что в начале 2017 года у США действительно было мало боеприпасов. Он отметил, что такой страну ему оставили администрации предыдущих президентов — Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. Зато сейчас, по его словам, у Штатов «больше боеприпасов, больше ракет, больше танков, больше реактивных истребителей».

«Когда я пришел сюда [в Белый дом], 50% наших реактивных истребителей не летали <…> Они были в плохом состоянии. И теперь у нас есть лучшие истребители в мире, и все хотят их купить», — подчеркнул Трамп.