Трамп рассказал о давней связи США с Италией. Подписчики нашли ошибку

США «со времен Древнего Рима» культурно и политически связаны с Италией. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время встречи с итальянским премьером Серджо Маттареллой.

«Соединенные Штаты и Италию объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима», — цитирует Трампа Белый дом в Twitter.

Эрдоган резко одернул Трампа в Twitter Подробнее

После публикации поста с выступлением главы Вашингтона, многие пользователи соцсети обвинили Трампа в безграмотности и незнании истории.

«Урок истории: Древний Рим начался в VIII веке до нашей эры и рухнул к V веку нашей эры. Соединенные Штаты Америки приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю», — заметил один из комментаторов.

Другой добавил, что нужно смотреть глубже. Возможно Трамп просто не знает, что означает «BC или AD» (до нашей эры и после нашей эры).