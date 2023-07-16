Мир 16 июля 2023, 22:30 Трамп рассказал, как завершит украинский конфликт Трамп заявил о намерении потребовать от Зеленского заключения соглашения с Россией Фото: правительство США/Flickr

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Экс-президент США Дональд Трамп попросит остановить конфликт с Россией украинского лидера Владимира Зеленского, если снова займет должность американского главы. Об этом политик сообщил в беседе с телеканалом Fox News.

«Я бы сказал Зеленскому: „Хватит, ты должен заключить соглашение“», — заявил Трамп.

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Бывший лидер Штатов отметил, что поддерживал «очень хорошие отношения» как с Зеленским, так и с российским президентом Владимиром Путиным. Трамп выразил уверенность, что за один день нашел бы решение украинского кризиса.

Экс-глава Америки подчеркнул, что предупредил бы Путина о готовности США отправить украинской стороне еще больше военной поддержки в случае неготовности России заканчивать специальную военную операцию.

Ранее кандидат на пост президента США Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен обещать Москве отказ от присоединения Киева к НАТО. В случае такого сценария, от России потребуют не развивать отношений с Китаем.