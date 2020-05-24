Трамп рассказал, как ведет свою страницу в Twitter

Президент США Дональд Трамп не всегда публикует посты в Twitter самостоятельно. Когда у американского лидера нет времени, этим занимается его помощник.

Об этом президент США рассказал во время интервью в новостной программе Full Measure.

Я делаю это двумя способами, например ночью или ранним утром, а в течение дня я очень занят, поэтому я надиктовываю, а они (помощники — прим. ред.) это выкладывают [в Twitter]. У меня есть один джентльмен, Дэн, он потрясающе работает Дональд Трамп.

Ранее американский лидер рассказал, что принимал средство против малярии гидроксихлорохин. Препарат, который применяют для лечения коронавирусной инфекции нового типа Трамп начал пить после того, как COVID-19 выявили у двух сотрудников Белого дома. Он принимал по одной таблетке лекарства в день.

Спустя несколько дней после признания американского лидера, ученые из США доказали, что гидроксихлорохин не эффективен для профилактики COVID-19. Их исследование показало, что этот препарат, наоборот, опасен для пациентов с такой инфекцией — он повышает риск смерти больных коронавирусной инфекцией. Такими же свойствами обладает и другое лекарственное средство, которое применяли для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией — хлорохин.

Авторы исследования уверены, что при наличии у пациента других заболеваний, применение противомалярийных препаратов может увеличить риск смерти до 45%.

По информации на 24 мая, в США зафиксировали более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране скончались почти 99 тысяч человек.