Трамп рассказал, что Эрдоган стремится к перемирию

По словам Трампа, Эрдоган стремится к перемирию и приостановке военных действий в Сирии.

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«У обеих сторон есть добрая воля и очень хороший шанс на успех», — заявил Трамп.

Напомним, что 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии, после того, как американские войска покинули регион. Она направлена против курдских формирований и боевиков зарещенной в России террористической организации ИГ.