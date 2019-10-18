Трамп рассказал, что Эрдоган стремится к перемирию
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что переговорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о Сирии, сообщила «Газета.ru».
По словам Трампа, Эрдоган стремится к перемирию и приостановке военных действий в Сирии.
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«У обеих сторон есть добрая воля и очень хороший шанс на успех», — заявил Трамп.
Напомним, что 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии, после того, как американские войска покинули регион. Она направлена против курдских формирований и боевиков зарещенной в России террористической организации ИГ.