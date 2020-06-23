Трамп рассказал, что торговая сделка между США и Китаем в силе

Американский президент Дональд Трамп опроверг слухи о желании расторгнуть торговую сделку с Китаем. Ранее с таким заявлением выступил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

«Торговая сделка с Китаем полностью сохраняется. Надеюсь, они [Китай] и дальше будут выполнять условия соглашения», — написал Трамп в Twitter.

Сначала Наварро в эфире телеканала Fox News сообщил о разрыве сделки якобы из-за подозрений о том, что коронавирус сделали в китайской лаборатории. Однако потом он объяснил, что его слова вырваны из контекста и первая фаза сделки продолжается.

«Я лишь говорил об отсутствии доверия к Коммунистической партии Китая после того, как они солгали о происхождении китайского вируса и навязали миру пандемию», — уточнил представитель Белого дома в комментарии Fox News.

Однако еще 4 июня глава Белого дома рассказал о перерыве в общении с китайским лидером Си Цзиньпином. Он пояснил, что считает КНР ответственной за начало эпидемии коронавируса, написала газета «Известия».

Торговое война между Штатами и Китаем началась в июле 2018 года. Вашингтон тогда ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров. Общая сумма сбора составила 34 миллиарда в год. Пекин ответил зеркально. После этого стороны еще не раз вводили в отношении друг друга ограничительные меры.

Тем не менее 15 января 2020 года страны подписали соглашение по первой фазе торговой сделки. КНР согласилась увеличить закупки американской продукции на 76,7 миллиарда долларов в течение первого года и на 123,3 миллиарда в течение второго года действия соглашения.

Вспышку нового типа коронавируса зарегистрировали в китайском Ухане в конце 2019-го года. Сейчас вирус распространился по всему миру. Американские власти не раз заявляли, что 2019-nCoV могли специально вырастить в лаборатории.

Ранее Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в госизмене.