Трамп рассекретил все документы по расследованию Мюллера

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все документы, связанные с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о его предполагаемых связях с Россией, а также о сливе переписки его соперницы на выборах Хиллари Клинтон. Об этом политик написал в Twitter.

«Я распорядился полностью рассекретить все документы, относящиеся к одному из величайших политических преступлений в американской истории — мистификации, связанной с Россией. Это же касается скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никакого редактирования», — сообщил Трамп.

Он добавил, что уже давно отдал распоряжение снять гриф секретности, однако ответственные за это люди «действовали очень медленно».

Доклад Мюллера вышел в 2019 году. Команда спецпрокурора пришла к выводу, что Россия пыталась вмешиваться в американские президентские выборы 2016 года, на которых Трамп обошел Клинтон.

Мюллер обвинил Москву в проведении кампании по дезинформации в соцсетях, а также во взломе и публикации переписки Хиллари Клинтон. Связей Трампа с российскими властями спецпрокурор не нашел.

В том же году доклад был опубликован с частичными изъятиями.