Трамп раскрыл сроки объявления «существенных» санкций США против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон объявит о новых «существенных» санкциях против Ирана в течение 48 часов.

«Мы введем кое-какие существенные санкции против Ирана. Мы сделаем объявление в течение следующих 48 часов», — цитирует РИА «Новости» слова главы Белого дома.

Трамп поручил усилить санкции против Ирана Подробнее

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что поручил министру финансов существенно расширить санкции против Ирана. Об этом американский президент написал в Twitter, однако никаких других подробностей Трамп не озвучил.

В ночь на 14 сентября дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Однако арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила иранскую сторону. Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что к нападениям причастен Иран.