Трамп раскрыл содержание разговора с Путиным

Трамп перечислил темы, которые он обсудил с Путиным во время воскресного телефонного разговора. Среди них — вопрос вооружения, ситуация с Китаем и Мексикой и нефтяной кризис.

«Мы говорили о вооружениях, да. Это была важная часть разговора», — приводит РИА «Новости» слова американского президента Дональда Трампа.

Лидер США добавил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным границу с Китаем и позицию Мексики в сделке ОПЕК+. Трамп подчеркнул, что руководству Мексики решение поддержать соглашение ОПЕК+ далось не легко, и отметил гибкость мексиканской стороны.

«Мы обсуждали многие вещи, но в основном нефть, как вы понимаете. Они (Россия — прим. ред.) очень помогли в стабилизации цен [на нефть], стабилизации количества [добываемых] баррелей», — заявил Трамп.

Как сообщил сайт Кремля, во время переговоров Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке и актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности. 12 апреля ОПЕК+ утвердила сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Такое решение нефтедобывающие страны приняли на фоне кризиса. В мире сейчас переизбыток нефти из-за пандемии коронавируса, в результате чего она резко подешевела.