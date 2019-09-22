Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из тем его телефонных переговоров с Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.

«Беседа, которая у меня состоялась, носила в основном поздравительный характер (в связи с вступлением в должность Зеленского — прим. ред.). Также она касалась коррупции, которая имеет место быть (на Украине), того, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как (бывший) вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине», — цитирует РИА «Новости» слова лидера.

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Телефонный разговор Трампа и Зеленского привлек внимание общественности после того, как в СМИ появилась публикация о том, что в ходе беседы Трамп раскрыл некую секретную информацию.

По данным Washington Post, 12 августа американский разведчик подал жалобу руководству на тревожный разговор президента с главой некого иностранного государства. Беседа якобы содержала такое тревожное обещание, что разведчик заволновался.

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Позже издание уточнило, что речь шла о сотруднике американской разведки на Украине. Газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп во время разговора давил на Зеленского и требовал открыть расследование в отношение сына Джо Байдена Хантера. Он входил в совет директоров крупной частной газовой компании на Украине Burisma Group.

Трамп отрицает все обвинения в давлении на Зеленского. ПО мнению лидера, эту историю сфабриковали чтобы дискредитировать его перед выборами 2020 года и выгородить Байдена, который претендует на место Трампа.