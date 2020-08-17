Трамп раскритиковал свой любимый канал

Любимый телеканал президента США Дональда Трампа Fox News стал «хуже CNN», на котором политика всегда ругают. Об этом Трамп заявил в Twitter.

Политик порекомендовал переключиться на One America News Network — консервативный кабельный телеканал, заявлявший ранее о своей поддержке главы государства. Журналисты там «действительно делают честную и сбалансированную работу», написал он.

По словам президента, Fox News «стало невозможно смотреть днем в выходные». Это СМИ стало хуже, «чем канал фейковых новостей CNN».

О причинах недовольства Fox News Трамп не сообщил. Ведущим этого канала он чаще других дает интервью. Утром в воскресенье Трамп выступил по телефону в эфире Fox News.

Дональд Трамп неоднократно называл ведущие американские СМИ, выступающие с его критикой, «врагами народа». Доставалось, в частности, CNN и The New York Times.

Накануне в госпитале Нью-Йорка умер младший брат президента, его партнер по бизнесу 72-летний Роберт Трамп. Глава государства навестил его перед кончиной.