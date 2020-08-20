Трамп раскритиковал позицию компании Goodyear

Речь идет в том числе и о кепках с лозунгом Make America Great Again (MAGA). Сайт «Невские новости» напомнил, что он использовался Трампом на прошлых выборах.

Президент США заявил, что снимет шины компании со своего лимузина.

«Исходя из того, что я слышал, я поменяю их. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.