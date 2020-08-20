Трамп раскритиковал позицию компании Goodyear
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал позицию компании Goodyear, производящую шины. Лидеру страны не понравилось, что руководство организации запретило сотрудникам носить символику его предвыборной кампании. Об этом сообщил ТАСС.
Речь идет в том числе и о кепках с лозунгом Make America Great Again (MAGA). Сайт «Невские новости» напомнил, что он использовался Трампом на прошлых выборах.
Президент США заявил, что снимет шины компании со своего лимузина.
«Исходя из того, что я слышал, я поменяю их. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.