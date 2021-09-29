Трамп раскритиковал книгу экс-представителя Белого дома после историй о Путине

Новая книга бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм об опыте ее работы не понравилась экс-президенту США Дональду Трампу. Политик обвинил ее в некомпетентности и лжи.

Заявление Трампа разместила в Twitter его представитель Лиз Харрингтон.

«С самого начала было очевидно, что Стефани не обладала необходимыми навыками. Проблемы в личной жизни сделали ее озлобленной. Со временем на нее перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней», — процитировала Харрингтон бывшего американского лидера.

Трамп уличил Гришэм в распространении недостоверной информации и заявил, что она получает за это «деньги от леворадикальных издательств».

«Она получает деньги <…> за то, что „рассказывает обидные и недостоверные вещи“», — подчеркнул бывший президент США.

Издания, подобные книге Гришэм, Трамп счел «скучным мусором» и выразил надежду, что однажды вместе со своей командой добьется справедливого отношения со стороны прессы.

Стефани Гришэм написала книгу «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа». Издание должно выйти в свет 5 октября и повествует о работе с самим Трампом и экс-первой леди Мелании Трамп.

В одном из опубликованных СМИ отрывков писательница заявила, что в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин специально закашлялся — знал о страхе Дональда Трампа перед микробами. А в качестве переводчицы российский лидер якобы специально выбрал привлекательную брюнетку, надеясь отвлечь внимание главы Белого дома. В Кремле озвученные в книге утверждения назвали чушью.