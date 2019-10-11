  • Трамп раскритиковал демократов из-за возможного импичмента

    11 октября 2019, 11:02

    Алена Макаренко

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал представителей американской Демократической партии, добивающихся его импичмента. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Трамп предал американцев». Байден потребовал отстранить президента

    Подробнее

    Американский лидер выступил перед сторонниками в Миннеаполисе, штат Миннесота. На этой встрече Трамп назвал демократов «сильно больными и спятившими людьми», так как они хотят отменить итоги президентских выборов 2016 года. Это было первое выступление главы государства перед избирателями после того, как демократы две недели назад объявили о начале расследования по импичменту.

    Трамп посвятил часть своей речи лично спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, написал сайт «Дни.ру».

    «Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное», — заявил лидер.

    Помимо этого, президент высказался по поводу своего возможного оппонента на выборах в 2020 году — Джо Байдена. По мнению Трампа, тот «никогда не считался умным или хорошим сенатором». Байден был хорошим вице-президентом только потому, что хорошо умел льстить бывшему главе государства Бараку Обаме.

    Белый дом не примет участия в импичменте Трампа

    Подробнее

    От Трампа досталось и главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу, который в тот день получил звание «полного мошенника». Тот якобы переиначил суть его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы добиваются импичмента Трампа из-за того, что тот требовал от Зеленского расследования против Байдена. А в обмен президент обещал Киеву материальную и финансовую помощь.

    Кроме того, президент раскритиковал мэра Миннеаполиса, демократа Джейкоба Фрея.

    «У вас плохой мэр!» — заявил Трамп.

    Отдельно президент обратился и к члену палаты представителей от Миннесоты, мусульманке из Сомали Ильхан Омар. По словам президента, Омар — социалистка, которая ненавидит Америку. Американский лидер утверждал, что демократка принижала значимость терактов 11 сентября 2001 года и «выпускала в прошлом человеконенавистнические, антисемитские тирады».