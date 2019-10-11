Трамп раскритиковал демократов из-за возможного импичмента

«Трамп предал американцев». Байден потребовал отстранить президента Подробнее

Американский лидер выступил перед сторонниками в Миннеаполисе, штат Миннесота. На этой встрече Трамп назвал демократов «сильно больными и спятившими людьми», так как они хотят отменить итоги президентских выборов 2016 года. Это было первое выступление главы государства перед избирателями после того, как демократы две недели назад объявили о начале расследования по импичменту.

Трамп посвятил часть своей речи лично спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, написал сайт «Дни.ру».

«Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное», — заявил лидер.

Помимо этого, президент высказался по поводу своего возможного оппонента на выборах в 2020 году — Джо Байдена. По мнению Трампа, тот «никогда не считался умным или хорошим сенатором». Байден был хорошим вице-президентом только потому, что хорошо умел льстить бывшему главе государства Бараку Обаме.

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От Трампа досталось и главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу, который в тот день получил звание «полного мошенника». Тот якобы переиначил суть его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы добиваются импичмента Трампа из-за того, что тот требовал от Зеленского расследования против Байдена. А в обмен президент обещал Киеву материальную и финансовую помощь.

Кроме того, президент раскритиковал мэра Миннеаполиса, демократа Джейкоба Фрея.

«У вас плохой мэр!» — заявил Трамп.

Отдельно президент обратился и к члену палаты представителей от Миннесоты, мусульманке из Сомали Ильхан Омар. По словам президента, Омар — социалистка, которая ненавидит Америку. Американский лидер утверждал, что демократка принижала значимость терактов 11 сентября 2001 года и «выпускала в прошлом человеконенавистнические, антисемитские тирады».