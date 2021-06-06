Трамп раскритиковал администрацию Байдена за радикальность

Выступая на съезде республиканцев Северной Каролины, экс-президента США Дональд Трамп назвал действующую администрацию Соединенных Штатов самой радикально левой в истории страны. Он обвинил Белый дом в продвижении токсичных расистских теорий и дискриминации детей в школах.

Как сообщает РИА «Новости», Трамп заявил, что социал-демократы «кланяются китайцам», унижая и оскорбляя страну на мировой арене. Политик признался, что считает администрацию президента Джозефа Байдена позором Америки. По его мнению, выжить страна сможет только при избрании республиканцев на любом уровне власти.

Трамп также раскритиковал Байдена за решение прекратить борьбу со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Он напомнил, что президент отменил решение о строительстве американского трубопровода.

«Администрация Байдена ценит Америку меньше. 48 тысяч рабочих мест были потеряны из-за принятого Байденом в первый же день президентства решения отменить строительство трубопровода Keystone XL. Он принял решение прекратить строительство нашего трубопровода, но одобрил строительство российского», — посетовал Трамп.

Он заявил, что несмотря на активное противостояние, сумел сохранить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по мнению Трампа, российский лидер и китайские переговорщики откровенно насмехаются над Байденом.

Владимир Путин объявил о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток - 2». По его данным, «Газпром» готов заполнить топливом магистраль. Вторую нитку продолжают укладывать. Газопровод пройдет через территории пяти стран, его общая протяженность — 1,23 тысяч километров.