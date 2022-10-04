Трамп захотел отсудить у CNN почти полмиллиарда долларов за клевету | 360°

Мир 04 октября 2022, 03:26 Поделиться Telegram

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Viber Трамп захотел отсудить у CNN почти полмиллиарда долларов за клевету Reuters: экс-президент США Трамп подал иск к CNN на 457 миллионов долларов за клевету РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп подал иск к американскому телеканалу CNN за клевет. Он потребовал выплатить ему компенсацию в размере 475 миллионов долларов. Дело будут рассматривать в федеральном суде штата Флорида, сообщил Reuters.

«В своих усилиях качнуть политический баланс влево канал навешивал на истца еще более скандальные, ложные и клеветнические ярлыки — вроде „расиста“, „русского лакея“, „повстанца“ и в конце концов „Гитлера“», — говорится в иске.

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Правозащитники Трампа считают, что нападки на их клиента усилились из-за его планов баллотироваться на новый президентский срок. Телеканал CNN во время предвыборных кампаний регулярно поддерживает Демократическую партию США. Так было в 2016 году, когда Трамп победил Хиллари Клинтон, и в 2020-м, когда он проиграл нынешнему президенту Джо Байдену.

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Ранее Трамп выразил готовность стать посредником на переговорах между Россией и Украиной. По его мнению, этого диалога ждет весь мир. При этом действующая американская администрация делает все для разжигания, а не урегулирования конфликта.

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