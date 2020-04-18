Трамп провел в Белом доме месяц из-за коронавируса

Во время пандемии коронавируса Трамп целый месяц просидел в Белом доме. После изоляции он очень хочет продолжить предвыборную гонку.

«Мне рекомендовали воздержаться от путешествий. Я пробыл в Белом доме месяц. Лишь однажды я съездил проводить наш прекрасный корабль (военно-медицинский корабль, который отправился в Нью-Йорк — прим. ред.)», — заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме. Запись опубликовали на странице официальной резиденции американского лидера в Twitter.

Глава Соединенных Штатов добавил, что хочет возобновить предвыборную гонку. Число зараженных коронавирусом в США перевалило за 700 тысяч человек. В Штатах сейчас сохраняется тяжелая ситуация. От Болезни COVID-19, которую вызывает вирус из Уханя, умерли почти 37 тысяч инфицированных.

О пандемии 2019-nCoV Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. Эпицентр заражения переместился из Китая сначала в Европу, а потом в США. Всего инфекцию подхватили 2,2 миллиона жителей Земли. Умерли 154 тысячи человек.