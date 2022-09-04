Мир 04 сентября 2022, 10:15 Поделиться Telegram

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Viber Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США Экс-президент США Трамп привел слова Ленина о честности выборов и согласился с ними РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания привел высказывание Владимира Ленина. Американский политик согласился с позицией лидера Октябрьской революции о честности выборов. Акцию транслировало издание The Independent.

Трамп вспомнил известную фразу о подсчете голосов и согласился с ее формулировкой.

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«Он сказал: „Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата“. Пожалуй, выходит, что это правда», — заявил экс-президент США.

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Цитатой Трамп намекнул на махинации, которые, по его мнению, отмечались при подведении итогов выборов 2020 года.

В оригинале приведенная бывшим американским лидером фраза звучит так: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это кто и как будет считать голоса».

Историки не исключают, что высказывание могло принадлежать Иосифу Сталину, но сомневаются в его подлинности.

Ранее Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден является «врагом государства». Так он ответил на обвинения предшественника в экстремизме и угрозе основам США.

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