Трамп прокомментировал выдвижение рэпера Канье Уэста в президенты
Дональд Трамп, президент США, прокомментировал решение рэпера Канье Уэста выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Он рассказал, что с музыкантом находится в дружеских отношения. Об этом сообщил ТАСС.
По мнению Трампа, Уэст будет поддерживать республиканцев. Также американский лидер заявил о необходимости «остановить радикалов из числа левых».
«Мне нравится, что его голос услышат, но он всегда был за нас и всегда будет за нас», — приводит слова Трампа «Политика сегодня».
При этом американский президент назвал рэпера хорошим парнем и еще раз подчеркнул, что в конце концов Уэст наверняка его поддержит.