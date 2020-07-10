Трамп прокомментировал выдвижение рэпера Канье Уэста в президенты

По мнению Трампа, Уэст будет поддерживать республиканцев. Также американский лидер заявил о необходимости «остановить радикалов из числа левых».

«Мне нравится, что его голос услышат, но он всегда был за нас и всегда будет за нас», — приводит слова Трампа «Политика сегодня».

При этом американский президент назвал рэпера хорошим парнем и еще раз подчеркнул, что в конце концов Уэст наверняка его поддержит.