Трамп прокомментировал свои отношения с Ким Чен Ыном

«У меня хорошие отношения с ним… Они говорят, что это ужасно. Ничего ужасного в этом нет», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что при демократах у власти между Северной Кореей и Америкой «произошла бы война». В ней могли погибнуть 30 миллионов жителей Соединенных Штатов. Так могла развиваться история, если бы Трамп не выиграл президентские выборы 2016 года.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре. Тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян отказывается от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019-го во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи. Они договорились возобновить переговоры. Однако в октябре диалог между сторонами зашел в тупик.