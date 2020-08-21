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    21 августа 2020, 11:31

    Трамп прокомментировал свои отношения с Ким Чен Ыном

    Алена Макаренко

    Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о хороших отношениях с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал на выступлении перед избирателями в Пенсильвании, сообщила «Русская планета».
    Трамп прокомментировал свои отношения с Ким Чен Ыном

    «У меня хорошие отношения с ним… Они говорят, что это ужасно. Ничего ужасного в этом нет», — сказал Трамп.

    При этом он подчеркнул, что при демократах у власти между Северной Кореей и Америкой «произошла бы война». В ней могли погибнуть 30 миллионов жителей Соединенных Штатов. Так могла развиваться история, если бы Трамп не выиграл президентские выборы 2016 года.

    Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре. Тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян отказывается от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019-го во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи. Они договорились возобновить переговоры. Однако в октябре диалог между сторонами зашел в тупик.

    Новости SMI.FM