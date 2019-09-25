Трамп прокомментировал сообщение о начале процедуры импичмента
Свое мнение он опубликовал в Twitter.
Конгресс начал процедуру импичмента ТрампаПодробнее
«Такой важный день в Организации Объединенных Наций, такая большая работа и такой большой успех, демократы намеренно его испортили и обесценили сообщением о новом витке охоты на ведьм!» — написал он.
В своем заявлении Пелоси указала, что Трамп предал свой пост и национальную безопасность. Она отказалась отвечать на дальнейшие вопросы, но известно, что основанием для импичмента считается неподтвержденное требование президента Украины Владимира Зеленского о начале расследования в отношении Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
Трамп посетовал, что инициаторы импичмента даже не видели стенограмму звонка Владимиру Зеленскому.
«Харрасмент президента!» — возмутился Трамп.