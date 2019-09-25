  • Трамп прокомментировал сообщение о начале процедуры импичмента

    25 сентября 2019, 01:02

    Анастасия Кукова

    Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление спикера палаты представителей конгресса США демократа Нэнси Пелоси о начале процедуры импичмента.
    Трамп прокомментировал сообщение о начале процедуры импичмента

    Свое мнение он опубликовал в Twitter.

    Конгресс начал процедуру импичмента Трампа

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    «Такой важный день в Организации Объединенных Наций, такая большая работа и такой большой успех, демократы намеренно его испортили и обесценили сообщением о новом витке охоты на ведьм!» — написал он.

    В своем заявлении Пелоси указала, что Трамп предал свой пост и национальную безопасность. Она отказалась отвечать на дальнейшие вопросы, но известно, что основанием для импичмента считается неподтвержденное требование президента Украины Владимира Зеленского о начале расследования в отношении Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

    Трамп посетовал, что инициаторы импичмента даже не видели стенограмму звонка Владимиру Зеленскому.

    «Харрасмент президента!» — возмутился Трамп.