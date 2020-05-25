Трамп прокомментировал новость о его игре в гольф

Президент США заявил, что к его игре в гольф направили слишком много внимания, но не упомянули, что это была его первая тренировка за последние три месяца.

«Эти новости звучат как смертный грех — я знал, что это произойдет! Они не говорят, что это был мой первый гольф почти за три месяца», — написал Трамп в своем Twitter.

Он также напомнил об экс-лидере США Бараке Обаме, который во время своего президентского срока однажды летал играть в гольф на Гавайи, несмотря на трагические новости в это время.