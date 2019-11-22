Трамп продлил временное финансирование правительства США до 20 декабря

Президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря. Срок государственного финансирования должен был истечь в полночь.

Как уточнила газета Washington Post, таким образом правительство избежало закрытия. Если бы Трамп не подписал документ и госфинанирование не было продлено к нужному сроку, федеральные слжубы вынуждены были бы свернуть свою деятельность и отправить сотрудников по домам.

Законопроект о минимальных расходах был принят Сенатом путем двухпартийного голосования (74 против 20) во время публичных слушаний по импичменту. Затем документ был утвержден палатой представителей Конгресса, принят Сенатом, а затем резолюция поступила на подпись Трампу. Президент мог наложить на него вето.

Последний раз приостановка работы правительства США произошла 22 декабря 2018 года. Госслужащие были вынуждены уйти в отпуск на рекордный срок — 35 дней. Тогда Трамп добивался включения в бюджет средств на сооружение стены на границе с Мексикой.

В этом году он и его однопартийцы добиваются новых финансовых вливаний на ее строительство. Однако соглашение о размере суммы пока не достигнуто.