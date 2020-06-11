Трамп продлил санкции против Белоруссии

В документе говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Также уточняется, что они «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии».