Трамп продлил санкции против Белоруссии
Президент США Дональд Трамп подписал документ о продлении на год санкций против некоторых представителей правительства Белоруссии. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В документе говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Также уточняется, что они «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии».