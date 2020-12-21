Трамп продлил финансирование американского правительства еще на сутки

Американский президент Дональд Трамп подписал принятую обеими палатами Конгресса резолюцию о продлении финансирования федерального правительства еще на одни сутки — до 21 декабря включительно. Об этом сообщили в Белом доме.

«В воскресенье, 20 декабря 2020 года, президент подписал резолюцию, которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября — прим. ред.) федеральным структурам до 21 декабря 2020 года», — говорится в сообщении Белого дома. Его процитировал ТАСС.

Предыдущая резолюция о финансировании деятельности государственных учреждений прекратила свое действие в ночь на 21 декабря. Если бы новый документ не утвердили, работа правительства могла быть приостановлена. В последний раз это случились 22 декабря 2018 года. Тогда госслужащие ушли в отпуск на 35 дней.

Из-за того что 1 октября, когда в Штатах начался новый финансовый год, законодатели не смогли согласовать полноценный бюджет, уже несколько раз приходилось принимать резолюции о продлении финансирования госучреждений.

Демократы и республиканцы в Конгрессе США 20 декабря достигли договоренности по новому пакету мер о стимулировании роста экономики Соединенных Штатов в условиях пандемии объемом почти 900 миллиардов долларов.